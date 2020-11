Microsoft Pluton: Il nuovo processore di Microsoft

Microsoft, in collaborazione con AMD, Intel e Qualcomm, ha presentato oggi una nuovo processore Microsoft Pluton pensato appositivamente per proteggere gli utenti dalla continue minacce che, al giorno d’oggi, continuano a circolare sul web in un numero sempre maggiore.

Il nuovo Microsoft Pluton, che fa di nuovo largo uso dell’approccio “chip-to-cloud” già applicato negli ambienti Xbox ed Azure Sphere, è stato infatti progettato per offrire una migliore integrazione tra hardware e software nei PC Windows, rimuovendo così alcuni vettori di attacco.

Il nuovo Microsoft Pluton introdurrà alcune novità e miglioramenti, tra cui:

Maggiore capacità di proteggersi dagli attacchi fisici e/o hardware che prendono di mira le identità e le chiavi di crittografia per rubare informazioni sensibili;

La capacità di monitorare il firmware e di verificare l’integrità del sistema;

Nel periodo in cui viviamo, in cui internet sta diventando una realtà presente nella vita di tutti i giorni di ogni persona (indipendentemente dalla sua età) la sicurazza sta diventando una priorità, sia a casa che a lavoro, per questo motivo, vedere che Microsoft insieme ad altri grandi nomi del settore, si stia dando da fare per garantire la sicurezza ai suoi clienti, non può che renderci enormemente felice e non vediamo l’ora di vedere questo nuovo processore all’opera.