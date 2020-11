Pac-Man Mega Tunnel Battle: trailer per il lancio su Stadia

Annunciato ad ottobre, da oggi 17 novembre è disponibile, in esclusiva Google Stadia, Pac-Man Mega Tunnel Battle, titolo multiplayer con protagonista una delle icone più note del mondo dei videogiochi. Per l’occasione Bandai Namco ha pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche di Pac-Man Mega Tunnel Battle attraverso il sito ufficiale di Bandai Namco:

Metti alla prova il tuo coraggio nella più grande esperienza multiplayer di PAC-MAN al mondo! Gioca in partite a 64 giocatori e mostra a tutti chi è il leader del PAC!

Invadi i labirinti di altri giocatori, mangia i loro punti e potenziamenti, persino i giocatori stessi! – e domina le classifiche! Ma attenzione: gli spettatori possono votare i power-up che possono causare a te – o ai tuoi avversari! – di essere ostacolati sul campo ed eliminati dalla battaglia!

Gioca testa a testa nel più grande labirinto multiplayer di PAC-MAN mai visto!

Invadi, difendi e ottieni punteggi più alti in un campo di 64 labirinti interconnessi e dimostra di essere il miglior PAC-MAN di tutti.

Nuove mosse e meccaniche di gioco rinfrescano un preferito

Approfitta dei nuovissimi power-up, spia i labirinti vicini e molto altro!

Entra a far parte del gioco, anche se non stai giocando!

L’interattività dello spettatore significa che anche chi guarda fa parte di tutta l’azione elettrizzante!

Personalizza il tuo PAC-MAN

Personalizza il tuo PAC-MAN e il labirinto di casa con skin divertenti per sfoggiare look unici!

Gioca al PAC-MAN più emozionante di sempre, ovunque tu sia

Competi per essere l’ultimo PAC-MAN in piedi dalla comodità del tuo salotto attraverso il tuo Chromecast, alla tua scrivania sul browser Chrome o in viaggio sul tuo dispositivo mobile compatibile con Stadia. Hai quello che serve per giocare!