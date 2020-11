Moonlighter: nuovo gameplay trailer della versione mobile

Manca davvero poco all’uscita della versione mobile di Moonlighter; già disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, l’action RPG di 11 bit studios arriva dopodomani 18 novembre anche su iOS. Per l’occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato sui propri canali social un filmato di quasi 5 minuti di gameplay non commentato.

Questa la descrizione di Moonlighter:

Durante uno scavo archeologico a lungo superato, sono state scoperte una serie di porte. La gente si rese presto conto che questi antichi passaggi conducevano a diversi regni e dimensioni, portando avventurieri coraggiosi e spericolati verso tesori oltre misura. Rynoka, un piccolo villaggio commerciale, è stato fondato vicino al sito di scavo, fornendo rifugio e diventato luogo per gli avventurieri dove vendere le loro ricchezze duramente guadagnate.

Moonlighter è un Action RPG con elementi rogue-lite che seguono la routine quotidiana di Will, un negoziante avventuroso che sogna di diventare un eroe.

La versione mobile di Moonlighter introduce una serie di nuovi controlli intuitivi che ti permetteranno di gestire in modo efficiente il tuo negozio e di affrontare rapidamente i pericoli che si nascondono nei sotterranei più profondi. Puoi anche scegliere la tua difficoltà tra Facile, Normale e Difficile, per adattare l’esperienza alle tue esigenze di gioco.