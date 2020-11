Gwent: mostrata l’espansione Way to the Witcher

CD Projekt Red ha annunciato oggi che il suo gioco di carte collezionabili free-to-play Gwent: The Witcher Card Game riceverà una nuova corposa espansione in arrivo l’8 dicembre. Chiamato Way of the Witcher, porterà 70 nuove carte, con il tema dell’espansione incentrato sulle origini dei witcher e del loro creatore, uno dei più grandi stregoni della storia del continente: Alzur.

Oltre alle carte specifiche per fazione, l’espansione garantisce ai giocatori l’accesso a 10 carte neutrali, che possono essere utilizzate in tutte le fazioni di Gwent. Verranno inoltre introdotte nuove abilità e meccaniche, tra cui Adrenaline che si innesca solo quando hai un numero specifico di carte o meno da giocare, garantendo ai giocatori nuove sinergie da sfruttare sui campi di battaglia.

Insieme all’annuncio è stato anche pubblicato un trailer, che offre un primo sguardo al nuovo contenuto e che potete vedere qui sotto.

Questa la storia della nuova espansione di Gwent attraverso il sito ufficiale:

In un mondo piagato da orrori e mostruosità, l’umanità era alla disperata ricerca di una nuova arma per liberarsi dei pericoli che la minacciavano. Creati dall’ingegnoso Alzur, i witcher sono cacciatori di mostri professionisti, individui dotati di forza, velocità e agilità sovrumane, incaricati di ovviare a questa emergenza una volta per tutte. Organizzati in varie scuole, i witcher affinano le proprie capacità e tramandano la loro conoscenza ai nuovi adepti. Alcuni di loro sono diventati eroi leggendari e protettori dell’umanità. Altri, invece, le creature che avrebbero dovuto combattere…

Oltre al trailer, è stato pubblicato anche un filmato di 22 minuti, in cui gli sviluppatori mostrano alcune delle carte che arriveranno nel gioco.

A fine ottobre / inizio novembre era invece andato in scena l’evento Saovine.