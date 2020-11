Soul della Pixar ha un nuovo trailer e contenuti in italiano

Solo qualche settimana fa Disney ha annunciato che il nuovo film d’animazione della Pixar, Soul, debutterà il giorno di Natale esclusivamente su Disney + e che, a differenza di Mulan, gli abbonati non dovranno pagare extra per vederlo. Oggi arriva il trailer ufficiale in italiano di questo meraviglioso film d’animazione diretto dal premio Oscar Pete Docter, co-diretto da Kemp Powers e prodotto dalla nominata all’Academy Award Dana Murray.

Se il film Coco andava ad interrogarsi su cosa succede quando moriamo, Soul promette di svelarci quello che accade prima che un’anima entri in un corpo. La storia segue il protagonista, Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Tuttavia un passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sulla sua esistenza e forse anche la nostra. Il regista e Direttore Creativo di Pixar Animation Studios, Pete Docter, ha dichiarato:

“Tutto ha avuto inizio con mio figlio che ora ha 23 anni. Nell’istante in cui è nato, mi sono reso conto che aveva già una sua personalità. Da dove era arrivata? Credevo che la personalità si sviluppasse attraverso l’interazione con il mondo. Eppure era piuttosto chiaro che tutti noi nasciamo con una percezione unica e specifica di ciò che siamo. Nella nostra storia, tutti nascono con un’anima. E queste anime non arrivano impreparate: vengono formate e ricevono una personalità e degli interessi.”



Secondo quanto riferitoci, nella versione italiana del film, il cast di voci include gli attori Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank (cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).