EXCEL estende la partnership con Belong Gaming Arenas

EXCEL Esports ha annunciato lunedì un’estensione della sua partnership con Belong Gaming Arenas come fornitore ufficiale di arena per la sua squadra del campionato europeo di League of Legends .

Belong Gaming Arenas ha più sedi in tutto il Regno Unito, equipaggiate con PC e console di gioco e ospita eventi e competizioni locali. L’estensione della partnership vedrà EXCEL e Belong Gaming Arenas continuare a lavorare “a stretto contatto per educare, supportare e nutrire lo spazio Esport del Regno Unito con contenuti, eventi e opportunità di omaggi”.

Lavoreranno anche insieme per promuovere gli eventi Arena Clash di Belong, una serie di competizioni “path-to-pro” nel Regno Unito.