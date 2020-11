Call of the Sea sarà disponibile dall’ 8 dicembre

Raw Fury e Out of the Blue, rispettivamente publisher e studio di sviluppo, hanno finalmente annunciato la data d’uscita ufficiale del loro puzzle adventure game Call of the Sea.

Il titolo, che ricordiamo, sarà disponibile su Xbox Series X, S, Xbox One e PC tramite Steam e, inoltre, fruibile dal day one su Xbox Game Pass PC e console, arriverà il giorno 8 dicembre. I preordini sono ora disponibili tramite il Microsoft Store con uno sconto del 10%. Qui sotto, trovate una descrizione del titolo che riprende i tanto amati toni degli scritti di H.P. Lovecraft.