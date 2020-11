OG firma Fun88 come partner globale per le scommesse

Il due volte campione internazionale di Dota 2 , OG ha firmato un accordo pluriennale con Fun88, che diventerà il partner ufficiale per le scommesse globali dell’organizzazione. Termini e dettagli dell’accordo non sono stati divulgati.

Essendo uno dei pochi Esport che non impedisce attivamente ai team di firmare partnership per le scommesse, Dota 2 come la sua sorella Esport Counter-Strike: Global Offensive ha reso tali accordi comuni. La scorsa settimana, EPIC League ha reso Parimatch il suo partner ufficiale per le scommesse .

Nel 2018, l’editore Valve avrebbe consigliato ai team di cessare di firmare nuovi accordi con le piattaforme di scommesse, ma la pratica è continuata in gran parte senza ostacoli.