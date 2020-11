Bud Light collabora con Fnatic

Bud Light ha annunciato lunedì una partnership con l’organizzazione di Esport con sede nel Regno Unito Fnatic che include un nuovo annuncio, una campagna pubblicitaria online e un’attivazione del prodotto rivolta ai fan europei.

I termini finanziari non sono stati divulgati.

Il nuovo spot di 30 secondi presenta il giocatore professionista FIFA di Fnatic Harry Hesketh insieme alla mascotte Bud Light, il Bud Knight, che “apparentemente è morto nella pubblicità di Bud Light Super Bowl ispirata a Game of Thrones l’anno scorso”. L’annuncio andrà in onda sui canali social Bud Light e sui canali YouTube e Twitch di Fnatic fino a dicembre.

La partnership include anche una promozione on-pack in Europa con un codice scansionabile per avere la possibilità di vincere una “serata di gioco da ricordare con un giocatore Fnatic Pro” o la possibilità di vincere uno dei 100 auricolari Fnatic Reach.

Sebbene questa sia la prima partnership su larga scala con Fnatic in Europa per il marchio AB InBev, Bud Light ha già collaborato con l’organizzazione: lo scorso anno ha ospitato una festa di orologi della League of Legends Worlds Finals al Clapham Grand di Londra.

A gennaio Bud Light ha firmato un accordo di partnership pluriennale con Riot Games per servire come birra ufficiale della League of Legends Championship Series (LCS). In passato ha sponsorizzato eventi con Activision Blizzard , LA Valiant , Twitch e Magic Gaming , tra gli altri.