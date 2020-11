Koch Media e Wild Forest Studio insieme per Night is Coming

Koch Media fa sapere che, negli ultimi giorni, ha portato a conclusione un accordo con lo studio di sviluppo russo Wild Forest Studio per il titolo di quest’ultimi, Night is Coming. L’accordo coprirà l’uscita digitale del building simulator e il nuovo publisher sarà responsabile del marketing del prodotto.

Night is Coming non è un tipico sim building. Fonde, infatti, le proprie radici in un mondo dark fantasy dai scuri toni slavi, tra divinità e creature varie della regione dei Carpazi. I giocatori, nel freddo della suddetta regione, dovranno costruire e sviluppare l’insediamento mentre l’oscurità che incombe porterà con sé creature di ogni tipo.

Sergey Kornilov di Wild Forest Studio e Mario Gerhold di Koch Media hanno detto la loro sull’accordo che sicuramente gioverà ad entrambe le società. Qui sotto potete leggere le loro dichiarazioni.

Sono molto felice di collaborare con Koch Media per la nostra prossima uscita Night is Coming. Far parte di una famiglia internazionale non solo aumenterà la nostra portata, ma darà anche preziosi nuovi impulsi.

Siamo lieti di collaborare con Wild Forest Studio per questo titolo. Night is coming si inserisce perfettamente nel nostro ampio portfolio di giochi di qualità e sarà una preziosa aggiunta all’etichetta Ravenscourt. Tutti i nostri team non vedono l’ora di supportare Wild Forest Studio con le nostre reti locali combinate e la nostra esperienza di pubblicazione globale.