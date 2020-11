Cyberpunk 2077 si mostra in un gameplay su Xbox One X e Xbox Series X

Quasi dal nulla, CD Projekt RED, ha voluto mostrare in diretta un gameplay footage delle versioni Xbox One X e Xbox Series X di Cyberpunk 2077. Lo scopo di questo è, oltre a far vedere qualcosa di nuovo del gioco ultimamente rinviato per l’ennesima volta, principalmente mettere sul banco di prova le differenze tra le due versioni sopra citate.

Il tutto è stato mostrato durante un Night City Wire Special tramite il canale ufficiale Twitch. La sequenza, dalla durata di circa 10 minuti, mostra un’unica fase di gameplay ma cambiando continuamente tra Xbox One X e Xbox Series X. Il gameplay spazia tra varie sezioni, un giro in macchina all’ora di punta, il calar della sera su Night City e sarà possibile rivedere Johnny Silverhand interpretato, come ormai ben sapete, da Keanu Reeves.

Le sequenze di combattimento sono anch’esse state mostrate, tra pistole, combattimenti all’arma bianca, doppiette di vario tipo e altro ancora. Ovviamente, non da poco, per così dire, il comparto tecnico messo in scena dalla produzione di CD Projekt RED il quale, sia su Xbox Series X, sia su Xbox One X, ha davvero dell’incredibile.

Ultimo, ma non per importanza, CD Projekt RED ha confermato che verrà mostrato un medesimo confronto anche per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Tali scene mostreranno, proprio come avvenuto per questo streaming, gameplay inedito e servirà a mostrare le differenze tra la versione nativa e quella in retrocompatibilità sulla console Sony.

Questo appuntamento, il quale ha mostrato sequenze completamente inedite di gameplay, con alcuni punti, se non tutti, presi anche dalla storia, ha voluto ricordare ai giocatori che Cyberpunk 2077 è ora atteso per il giorno 10 dicembre e che si terrà un quinto episodio del Night City Wire tra soli due giorni, il 19 novembre alle 19.00 italiane. GamesVillage vi terrà sicuramente aggiornati quindi, tornate a trovarci!