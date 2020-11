God of War Ragnarok: cross gen? Jim Ryan non conferma né smentisce

Nonostante la recentissima uscita di PlayStation 5, Sony ha confermato di voler continuare a supportare la sua console current-gen, PlayStation 4, ancora per molti anni. Questo ha fatto sorgere immediatamente un dubbio nei videogiocatori: i titoli più attesi della next-gen saranno disponibili anche su PS4? Il dubbio si è fatto particolarmente vivo nel caso di God of War Ragnarok, quinto capitolo di una delle più grandi saghe videoludiche d’azione, atteso (forse) per il 2021. Il titolo sarà o non sarà cross-gen?

Messo di fronte a questa domanda in una recente intervista su The Telegraph, il CEO di PlayStation, Jim Ryan ha deciso di non confermare né smentire:

“Scusate. Non ho nulla da dire a riguardo oggi”



Il CEO ha comunque voluto specificare il motivo per il quale Sony ha deciso di continuare a supportare PlayStation 4 così a lungo:

“Abbiamo una community su PS4 forte di 100 milioni di giocatori. Sarebbe sbagliato abbandonare queste persone troppo presto. E loro hanno utilizzato molto di più le loro PlayStation 4 quest’anno durante il lockdown di quanto non l’abbiano fatto in qualsiasi altro momento durante l’intero ciclo della console. Stanno usando le loro PlayStation. Sono felici delle loro PlayStation. Perché dovremmo smettere di dar loro dei giochi?”

Tra gli ultimi titoli a essere annunciati sia per PS5 che per PS4 c’è stato Horizon Forbidden West. Ma pur rassicurando i giocatori sulla volontà di Sony di continuare a supportare PlayStation 4, Ryan non ha potuto fare a meno di sottolineare come i giochi next-gen renderanno meglio sulla PlayStation 5, perché pensati e sviluppati appositamente per trarre il maggior vantaggio possibile dal set di feature della nuova console di casa Sony.

Bisognerà quindi aspettare per scoprire se God of War Ragnarok sarà un titolo cross-gen o se rimarrà un’esclusiva per PlayStation 5, ma per il momento dobbiamo accontentarci di ciò che sappiamo sul nuovo titolo di Santa Monica Studios, e cioè che arriverà nel 2021.