Tom & Jerry: ecco il trailer ufficiale del live action

I personaggi dell’amata serie animata Tom & Jerry sbarcherà sul grande schermo grazie all’omonimo live action diretto da Tim Story, andando a riaccendere una delle rivalità più conosciute in assoluto nel mondo.

Proprio in queste ore, Warner Bros. ha reso disponibile il trailer ufficiale del film, il quale potete trovare in calce alla notizia in lingua italiana. Non prima però, di aver dato un’occhiata alla sinossi del film.

Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre.



Il film sarà un mix tra animazione classica e live action e, per una volta, vedremo i due personaggi lavorare insieme per salvare la situazione.