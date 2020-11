The World Ends With You: nuovo sito con un countdown

Era il lontano 2007 quando Square Enix lanciava The World Ends With You per Nintendo DS. Si trattava di un gioco a suo modo rivoluzionario, con un suo stile molto riconoscibile e un sistema di battaglia interessantissimo che utilizzava entrambi i piccoli schermi della console portatile di casa Nintendo. Non si trattò di un grosso successo di vendite, ma l’action RPG di casa Square Enix seppe conquistare la sua fetta di appassionati, divenendo un classico. Nel corso degli anni il gioco ha avuto varie riedizioni, l’ultima delle quali abbastanza recente con il Final Remix per Nintendo Switch.

Tuttavia la storia del videogioco non sembra essere finita qui. Nella giornata di oggi infatti un sito contenente un countdown legato a The World Ends With You è saltato fuori dal nulla, e il link è stato linkato dal profilo Twitter di Square Enix 1st Production Department. A che cosa potrebbe essere legato questo conto alla rovescia (che terminerà tra sette giorni)?

Come forse saprete c’è un anime in arrivo, ma si tratta di un progetto già annunciato e ben noto. Oppure il sito potrebbe essere legato al nuovo trademark registrato in giugno da Square Enix che aveva portato i fan a sperare in un sequel. Eppure potrebbe trattarsi di qualcosa di molto più semplice, come ad esempio di un annuncio per il rilascio di The World Ends With You Final Remix su altre piattaforme, o magari la conferma di un altro progetto cross-mediale come l’anime. Manca solo una settimana per scoprire l’arcano. Saremo in grado di aspettare così a lungo?