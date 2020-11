My Hero Academia: arrivano novità sulla quinta stagione!

La quinta stagione dell’anime di My Hero Academia, ispirata al manga di Kohei Horikoshi è stata annunciata da tempo, ma ancora nessun dettaglio era venuto alla luce. Così, mentre i fan si stanno lasciando catturare dall’incredibile turbinio di eventi e rivelazioni a lungo attese della versione cartacea, ci ha pensato un membro dello staff a regalarci una piccola novità su come stanno procedendo i lavori della serie.

Infatti, Masafumi Mima,soud director della serie, già noto per aver regalato in passato piccole anticipazioni sull’anime, ha voluto rivelare ai fan, attraverso il suo profilo Twitter, che la colonna sonora dell’anime è ormai pronta, e che lo staff non vede l’ora di sentire il risultato finale!

“Il nostro ottimo lavoro [per My Hero Academia] è finito oggi… Mi sono completamente dimenticato del tempo e mi sono immerso nella scelta delle tracce [per la quinta stagione]. Sono completamente dipendente dal lavoro, come se fosse un gioco. Questa è stata una sfida! Ora andiamo a casa! Plus Ultra!”



Ora dunque la palla passa al team degli animatori, che dovrà sincronizzare le scene con le tracce scelte da Mima e dala sua squadra. L’aggiornamento del sound director ha però risvegliato l’attenzione dei fan, che ora si chiedono quanto possa mancare alla conclusione dei lavori sulla quinta stagione di uno degli anime di maggior successo di questa generazione.

Se volete continuare a rimanere informati, su My Hero Academia e su tanti altri grandi anime, continuate a seguirci su Gamesvillae.it!