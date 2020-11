L’attacco dei giganti: ecco il primo spot tv!

Il 7 dicembre sarà una data fondamentale per tutti gli appassionati di animazione nipponica, poiché segnerà la data d’esordio, in Giappone, della quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti, l’anime tratto dal manga dei record di Hajime Isayama che,proprio in questo periodo, si sta avvicinando al suo grande finale. A meno di un mese dalla premiere, lo studio d’animazione MAPPA, che ha prodotto la serie, sostituendo Wit Studio, ha finalmente condiviso il primo spot televisivo per la serie andato in onda sugli schermi giapponesi.

Si tratta del primo video di anticipazione rilasciato da MAPPA dal trailer di annuncio, e arriva pochi giorni prima dell’evento previsto dallo studio d’animazione per rivelare le novità in serbo non solo per L’attacco dei giganti, ma anche per altre serie di successo come Jujutsu Kaisen o The God of High School.

Lo spot contiene tanta, tanta azione, ma,sfortunatamente, non ci sono molte novità a livello di fotogrammi, che per la maggior parte sono quelli già visti nel primo trailer dell’opera. MAPPA è stata straordinariamente reticente, cercando di lasciar trapelare meno informazioni possibile. Per cui non ci rimane altro che aspettare l’esordio della serie per scoprire quali saranno le grandi novità a cui dobbiamo prepararci. Tra queste però ci saranno sicuramente dei volti nuovi. MAPPA ha infatti già confermato l’arrivo di importanti personaggi, il cui nome potrebbe dire certamente qualcosa ai fan più accaniti del manga: Falco Griece, Porco Galliard, Colt Griece e Gabi Braun faranno il loro esordio nell’anime proprio in questa quarta e ultima stagione.

Anche voi non vedete l’ora di poter guardare la final season de L’attacco dei giganti e scoprire finalmente come si conclude la storia di Eren Jeager e dei suoi compagni Armin Arlert e Mikasa Ackerman? Per tutte le nuove informazioni, continuate a seguirci qui su Gamesvillage.it!