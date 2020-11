Esplorazioni Pokemon: svelata la posizione di Mew?

La serie di Esplorazioni Pokemon è appena uscita dal suo primo arco narrativo di un certo rilievo, quello ispirato agli eventi dei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo, e già i nostri protagonisti stanno per tuffarsi in una nuova straordinaria avventura. Sì perché la puntata del 20 novembre, è stato confermato, segnerà il ritorno sullo schermo di uno dei Pokemon più amati della prima generazione: Mewtwo.

Sembra però che quest’ultimo non sarà l’unico a tornare. Un video promozionale ha infatti svelato, o almeno anticipato, la posizione di un altro amatissimo Pokemon Leggendario di Kanto: niente meno che Mew!

Mew ha già avuto un ruolo all’interno di Esplorazioni Pokemon, perché è stato proprio in seguito a un incontro con il Pokemon che Goh, il nuovo compagno d’avventure del’inossidabile Ash, ha deciso di voler diventare un addestratore Pokemon e di voler catturare tutti i Leggendari. Chissà se infine Goh riuscirà a coronare il suo sogno e a catturare persino lo sfuggente Mew.

La sinossi dell’episodio 46 (che si intitolerà Battle & Get! The Return of Mewtwo), si recheranno su un’isola misteriosa proprio alla ricerca di Mew, per trovare però ad aspettarli… qualcun’altro!

“Un’energia psichica che si crede appartenere a Mew viene confermata sull’isola di Cello, in mari lontani, così Ash e Goh si dirigono lì, emozionatissimi, per investigare. I due si fanno strada attraverso ‘ambiente inospitale dell’isola con l’aiuto dei loro Pokemon alla ricerca di Mew. E alla fine della loro avvenutra incontreranno… non Mew, ma Mewtwo! Inizia una battaglia in cui vengono messi in palio i sogni di Ash e Goh!”

Insomma, una trama più che interessante quella che ci aspetta nel prossimo episodio di Esplorazioni Pokemon! Se volete continuare a essere sempre informati sulla serie, continuate a seguirci!