Kingdom Hearts: Nomura parla del futuro della serie e del 20° anniversario

Per festeggiare il lancio di Kingdom Hearts Melody of Memory (qui la nostra recensione), il sito Dengeki Online ha intervistato niente poco di meno che il game director della leggendaria saga di Square Enix, ovvero Tetsuya Nomura in persona. Nomura ha parlato a ruota libera del futuro della serie, promettendo alcune novità e rinnovi, oltre a ciò che dobbiamo aspettarci in termini di stori o quando arriverà il prossimo capitolo. Inoltre, nel 2022 si festeggerà il 20° anniversario della saga e questo il buon Tetsuya lo sa bene! Di seguito l’intervista fatta al maestro giapponese.

-La storia è giunta alla fine in Kingdom Hearts III, ma ci sono ancora alcuni misteri e personaggi irrisolti.

“Ho intenzione di concludere le rimanenti storie in sospeso, ma voglio anche cambiare un po’ il formato. Voglio cambiare drasticamente il mondo e raccontare una nuova storia, ma anche risolvere le questioni in sospeso.”

“Non credo che ci saranno situazioni in cui incontrerai Xehanort come antagonista della storia principale. Anche se gli effetti che ha avuto sulla storia rimangono, e puoi vederlo nella storia di Kingdom Hearts Melody of Memory.”

-Quanto pianifichi in anticipo durante lo sviluppo? Ad esempio, l’idea di Roxas era presente durante lo sviluppo dell’originale Kingdom Hearts?

“Di solito pianifico un sequel prima di qualunque cosa su cui sto lavorando. Quando stavo lavorando all’originale KH, stavo pensando a Kingdom Hearts Chain of Memories. Per KHII e Roxas, stavo pensando di iniziare il gioco con un nuovo protagonista, ma all’epoca non avevo una visione concreta.”

-Mi chiedo che tipo di gioco sarebbe un Kingdom Hearts rilasciato per console di nuova generazione…

“Se realizziamo un gioco KH per console di nuova generazione, verrà pubblicato dopo che molte altre società hanno già rilasciato i loro titoli, quindi credo che dovremmo creare qualcosa che possa competere. Ovviamente, questa è solo un’ipotesi poiché non abbiamo annunciato che ci sarà un nuovo titolo per PlayStation 5 o Xbox Series X. (Ride.) “

“Il 2022 sarà il 20 ° anniversario della serie. Stiamo lavorando per fornire buone notizie, quindi spero che ci terrai d’occhio fino ad allora.”