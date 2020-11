Bilibili Gaming assume l’ex head coach dei T1

Kim “Kim” Jeong-soo, ex head coach della celebre organizzazione Esports T1, pare che abbia trovato un nuovo luogo in cui poter ricoprire lo stesso ruolo. Infatti, Bilibili Gaming ha deciso di assumere il ragazzo per la prossima stagione competitiva di League of Legends.

Kim avrà l’arduo compito di recuperare da una stagione a dir poco disastrosa da parte dei Bilibili Gaming, i quali non sono riusciti ad ottenere nessun risultato di rilievo. L’annuncio è arrivato direttamente sul noto sito Weibo, dove sono stati svelati ulteriori dettagli sul trasferimento di un arrivo che potrebbe cambiare le carte in tavola della scena professionale di LoL.