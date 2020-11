Embracer Group: importanti acquisizioni da parte della società

La società THQ Nordic Embracer Group ha acquisito 13 nuove società, inclusi 11 studi di gioco. Nell’elenco troviamo: 34BigThings, IUGO Mobile Entertainment, Quantic Lab , Silent Games , Snapshot Games , Sandbox Strategies e Zen Studios. Trovi maggiori informazioni qui.

Di seguito panoramica dell’acquisizione:

34BigThings è lo sviluppatore del franchise di Redout, lo sviluppatore e il suo team di 28 dipendenti con sede a Torino in Italia, si uniscono a Embracer Group come filiale della Sabre Interactive e sarà supportato nello sviluppo e nel lancio di giochi originali su più piattaforme come componente della strategia globale di Sabre Interactive. IUGO Mobile Entertainment sviluppa giochi per dispositivi mobili come PvPets: Tank Battle Royale e The Walking Dead: Road to Survival; lo sviluppatore e il suo team di 86 dipendenti con sede a Vancouver in Canada, si uniscono a Embracer Group come filiale della DECA Games.

Quantic Lab, è una società di outsourcing di software con sede a Cluj-Napoca in Romania, specializzata nella garanzia della qualità: continuerà a operare come società indipendente per tutelare qualità del gioco e di outsourcing del software direttamente sotto il gruppo Embracer. Silent Games è lo sviluppatore di una serie di giochi in un universo alternativo, con il primo gioco previsto per il rilascio nel 2023: lo sviluppatore e il suo team di 30 dipendenti a Tyne in Inghilterra, entrano a far parte di Embracer Group come filiale di Amplifier Game Invest.

Snapshot Games è lo sviluppatore dietro Phoenix Point; lo sviluppatore e il suo team di 65 dipendenti con sede negli Stati Uniti e in Bulgaria entrano a far parte del gruppo Embracer in collaborazione con Sabre Interactive. Snapshot Games opererà come studio indipendente sotto Sabre, concentrandosi costantemente sullo sviluppo di giochi premium. Sandbox Strategies è, invece, un’agenzia di pubbliche relazioni e influencer relations specializzata nella creazione di contenuti per giochi e intrattenimento: attraverso l’acquisizione, Embracer si avvale di un gruppo di media per collaborare alla futura creazione di contenuti di gioco innovativi in ​​tutta l’organizzazione.

Zen Studios è lo sviluppatore dietro Operencia: The Stolen Sun e la serie Pinball FX: lo sviluppatore con sede a Budapest, in Ungheria, entra a far parte del Gruppo Embracer attraverso la sua etichetta Sabre Interactive; Zen Studios opererà come studio indipendente in collaborazione con Sabre Interactive, con un focus costante sullo sviluppo di giochi premium.