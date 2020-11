Logitech G svela il nuovo G PRO X SUPERLIGHT

Logitech G, brand di Logitech e leader nel settore dei prodotti da gaming, svela oggi il suo leggerissimo mouse pensato per gi esport, il mouse G PRO X SUPERLIGHT. Dotato di tecnologia LIGHTSPEED, di sensore HERO 25K, e di un design altamente rifinito, il PRO X SUPERLIGHT è pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per l’elite dei professionisti di esport. Apparentemente, i vecchi rumor si sono rivelati realtà.

La nuova periferica da gioco si aggiunge all’incredibile lineup di prodotti della serie PRO, che già può vantarsi di un’ottima reputazione per quanto riguarda qualità e performance tra i pro di tutto il mondo. Il PRO X SUPERLIGHT è stato testato sul campo, risultando decisivo, per la vittoria degli ASTRALIS nella Season 12 ESL PRO League Final, e per i G2 Esports per vincere l’European Championship 2020 di League of Legends.

Il design resta lo stesso del prodotto originale, tuttavia, sono state implementate diverse migliorie nell’hardware interno. In questo modo, gli ingegneri dell’azienda svizzera sono riusciti ad ottenere un notevole abbassamento di peso: da 80 grammi siamo arrivati a 63. Infine, la struttura dei piedini è cambiata, essendo ora completamente in PTFE. Il prezzo della periferica è di 149,99 euro ed al momento è possibile preordinare una copia. Gli ordini partiranno poi a partire dal 3 di dicembre.