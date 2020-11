Acer annuncia i suoi sconti del Black Friday

Acer, azienda leader nel settore dell’informatica, ha appena annunciato l’inizio della sua promozione dedicata al periodo del Black Friday. Durante il lasso di tempo delimitato, è possibile acquistare una gamma di prodotti dal prezzo scontato fino al 50%.

Tra le varie proposte, possiamo trovare alcuni PC Desktop e portatili, come l’Acer PREDATOR Orion 3000, il quale ha un ribasso di prezzo di ben 400 euro. Per scoprire l’intera serie di beni che sono stati messi in offerta, vi consigliamo di dare un’occhiata sulla pagina apposita. Anche perché non sono di certo pochi! Vi conviene affrettare poiché la promozione è valida fino al momento in cui non verranno esaurite tutte le scorte.