The Adam Project: Jennifer Garner e Zoe Saldana sono nel cast

Netflix ha annunciato sul suo account ufficiale Twitter che la vincitrice al Golden Globe Jennifer Garner (Alias) e la star del Marvel Cinematic Universe Zoe Saldana (Guardiani della Galassia, Avatar) hanno ufficialmente firmato per recitare al fianco di Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy) nell’imminente The Adam Project, il nuovo film d’azione del regista Shawn Levy.

Ulteriori dettagli sui loro personaggi sono ancora tenuti nascosti, ma entrambe le attrici non sono estranee al genere d’azione, infatti Jennifer Garner aveva in precedenza interpretato ruoli in Daredevil nel 2003 e Peppermint del 2018, nonché dalla serie di thriller di spionaggio della ABC Alias. Anche Zoe Saldana ha ottenuto il riconoscimento mondiale per aver recitato in alcuni dei film di maggior incasso, tra cui Avatar e Avengers: Endgame.

Secondo quanto riferito, The Adam Project (precedentemente intitolato Our Name is Adam) seguirà un uomo che deve viaggiare indietro nel tempo per ottenere aiuto dalla versione tredicenne di se stesso e, insieme, devono incontrare il loro defunto padre, che ha la stessa età di Reynolds. Questo segna la seconda collaborazione tra Reynolds e Levy, che in precedenza hanno lavorato insieme alla commedia d’azione Free Guy, la cui uscita è stata purtroppo posticipata a data da destinarsi.

Il film sarà diretto da Shawn Levy (Stranger Things) da una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper e David Ellison. Reynolds e Levi produrranno entrambi il film d’azione-avventura attraverso i rispettivi banner di produzione Maximum Effort e 21 Laps Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger stanno producendo per Skydance.

Skydance ha recentemente lavorato con Netflix nell’adattamento cinematografico di The Old Guard con Charlize Theron (qui potete trovare la nostra recensione) alla guida del cast, mentre anche Top Gun: Maverick e Snake Eyes sono in arrivo con Paramount Pictures e Amazon attualmente in trattative per l’acquisizione di Without Remorse, guidata da Michael B. Jordan.