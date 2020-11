Sea of Thieves: importanti aggiornamenti in arrivo per il 2021

Il 2020 è stato un anno importante per Rare e Sea of ​​Thieves, il gioco di avventura pirata ha visto tonnellate di nuovi contenuti tramite un flusso regolare di aggiornamenti e ha raggiunto traguardi nel numero di giocatori, poiché Sea of Thieves ha visto il suo 15 milionesimo giocatore all’inizio di quest’anno. Ma per un anno solido come il 2020, secondo il produttore esecutivo Joe Neate, il 2021 sarà ancora più grande e migliore: il gioco riceverà presto il suo ultimo aggiornamento, che si concentra sui miglioramenti della qualità della vita e sulla risoluzione dei bug. L’aggiornamento non vedrà tanti contenuti come l’aggiornamento del mese scorso di Fate of the Damned.

Il produttore esecutivo Joe Neate ha condiviso su Twitter un post che ne parla: secondo il tweet di Neate, è stato un anno lungo anche per Rare e il suo team, cosa prevedibile in un 2020 che è stato difficile per tutti, inoltre Neate ha accennato all’aggiunta dello Shrouded Ghost. Con l’arrivo della nuova generazione di giochi, il titolo di Rare sta cavalcando l’onda e con il nuovo aggiornamento, le prestazioni del gioco su Xbox Series X e S, permettono ai fan di apprezzarne meglio i contenuti fin dal lancio delle console. Microsoft Game Studios ha reso il gioco migliore per poter andare incontro non solo alle esigenze di compatibilità, ma anche con il nuovo aggiornamento che Joe Neate ha accennato per il prossimo anno e che permetterà al gameplay di Sea of ​​Thieves di continuare ad evolversi per essere uno dei giochi più importanti nel 2021. Sea of Thieves è ora disponibile per Xbox Series X / S, Xbox One e PC.