Evil Geniuses e Zeyzal si separano

La celebre organizzazione Esports Evil Geniuses ed il suo, ormai ex, support Zeyzal hanno deciso di separarsi. La notizia è arrivata dopo l’acquisizione di IgNar da parte della squadra, il quale sostituirà il professionista dipartito e ora free agent.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter del ragazzo, che ha commentato l’avvenimento ringraziando Evil Geniuses per le esperienze che gli ha concesso nel corso delle passata stagione competitiva. Il ragazzo è entrato a far parte degli EG da quest’anno, dopo una carriera stellare all’interno del circuito competitivo di League of Legends ottenuta al fianco dei Cloud9.

EG and I have parted ways. I'm now a free agent and I'll be looking for a team for 2021. Playing for @EvilGeniuses was a wonderful experience, and I appreciate the opportunity I had to play for their organization.

Currently open for all offers.

— Zeyzal (@Zeyzal) November 18, 2020