Crusader Kings III: ha venduto oltre un milione di copie

Paradox Interactive ha annunciato che Crusader Kings III ha venduto un milione di copie su Steam. Questo gioco di strategia è uscito il 1 ° settembre, il che significa che ha raggiunto l’obiettivo di 1 milione in un mese e mezzo. Il titolo è arrivato all’inizio di quest’anno e ha sorpreso le persone con quanto fosse spettacolare ed espansivo e la sua accoglienza critica universalmente forte si è riflessa anche in forti vendite. Attualmente, Crusader Kings 3 ha un punteggio Metacritic di 91, che lo rende uno dei giochi più votati del 2020 e uno dei giochi per PC più votati, insieme a Microsoft Flight Simulator, Hades e Half-Life: Alyx. Come ha dichiarato il CEO di Paradox Interactive, Ebba Ljungerud:

Crusader Kings III ha ottenuto punteggio più alto mai registrato su Metacritic tra i nostri titoli ed è, ovviamente, estremamente positivo. Ma quello che mi rende più felice è che il gioco è stato accolto con notevole entusiasmo dai nostri giocatori. Oltre 19.000 recensioni su Steam e oltre 1.000.000 di unità vendute dipingono un quadro chiaro: abbiamo creato un gioco davvero buono! Il successo del lancio di Crusader Kings III è un’altra prova del valore nel possedere e sviluppare metodicamente i nostri franchise. Crusader Kings III è, come la maggior parte dei nostri giochi di successo, il risultato è frutto di diverse iterazioni del gioco. Spesso il primo gioco di una serie non è un successo, ma getta invece le basi per futuri sequel costruendo una base di giocatori, un marchio e la conoscenza per sviluppare gradualmente giochi migliori.



Crusader Kings 3 è attualmente disponibile per PC tramite Steam e Xbox Game Pass per PC.