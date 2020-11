Quentin Tarantino pubblicherà il romanzo di C’era una volta a Hollywood

A più di un anno da quando C’era una volta a Hollywood ha avuto il suo enorme successo nelle sale cinematografiche, il regista premio Oscar Quentin Tarantino ha ufficialmente stretto un accordo con HarperCollins per due libri: la novellizzazione del suo film così come un libro di saggistica sul cinema degli anni ’70. Il romanzo C’era una volta a Hollywood dovrebbe essere pubblicato per la prima volta nell‘estate del 2021, a partire dal tascabile del mercato di massa di Harper Perennial, insieme all’edizione di e-book e audio digitale. Un’edizione con copertina rigida deluxe verrà quindi rilasciata nell’autunno del prossimo anno.

Il romanzo C’era una volta a Hollywood traccerà le vite dei due protagonisti di Tarantino – l’attore televisivo Rick Dalton e la sua controfigura Cliff Booth – sia avanti che indietro nel tempo. Conterrà anche uno sguardo più esteso al tempo trascorso da Rick e Cliff a realizzare gli Spaghetti Western in Italia. Il romanzo di Quentin Tarantino introdurrà anche alcuni personaggi che non sono stati visti nel film, tra cui il compianto Burt Reynolds, Pete Duel, Jim Brown e Fred Williamson. Tarantino ha dichiarato in un’intervista:

“Negli anni Settanta i romanzi cinematografici sono stati i primi libri per adulti con cui sono cresciuto leggendo. E fino ad oggi ho un enorme affetto per il genere. Quindi, come appassionato di romanzi cinematografici, sono orgoglioso di annunciare “C’era una volta a Hollywood”, il mio contributo a questo sottogenere della letteratura spesso emarginato, ma amato. Sono anche entusiasta di esplorare ulteriormente i miei personaggi e il loro mondo in un’impresa letteraria che può (si spera) stare accanto alla sua controparte cinematografica “.



Ambientato a Los Angeles nell’estate del 1969, C’era una volta a Hollywood si concentra su un attore televisivo di nome Rick Dalton (Di Caprio) che ha avuto una serie western di successo e sta cercando un modo per entrare nel mondo del cinema. Il suo aiutante e controfigura Cliff Booth (Pitt), sta cercando la stessa cosa. L’orribile omicidio di Sharon Tate (la vicina di Rick nel film, interpretata da Robbie) e di quattro dei suoi amici da parte del culto dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alla storia principale. Si dice che il film sia simile a un “arazzo simile a Pulp Fiction” che copre un gruppo di personaggi durante quell’estate.

Il film aveva guadagnato un incasso mondiale di oltre 370 milioni di dollari. Oltre alle recensioni positive di critica e pubblico, il film ha vinto anche un Golden Globe per il miglior film, musical o commedia e 10 nomination all’Oscar con Brad Pitt che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista. Per quanto riguarda invece il suo libro di saggistica, Cinema Speculation sarà un’immersione profonda nei film degli anni ’70, un ricco mix di saggi, recensioni, scritti personali e allettanti “what if’s” di uno dei registi più celebri del cinema e del suo fan più devoto .