Azur Lane Crosswave: verrà lanciato su Switch nel 2021

La versione Switch di Azur Lane: Crosswave verrà lanciata sia fisicamente che digitalmente il 16 febbraio 2021 in Nord America e il 19 febbraio in Europa, ha annunciato l’editore Idea Factory International. Il gioco sparatutto 3D, basato sul popolare gioco per dispositivi mobile, è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nell’agosto 2019 in Giappone, seguito da PlayStation 4 in occidente e PC tramite Steam in tutto il mondo a febbraio 2020 e Switch il 17 settembre in Giappone. Di seguito una panoramica del gioco:

Taihou e Formidable, precedentemente contenuti scaricabili per le versioni PlayStation 4 e PC, adesso sono inclusi come personaggi giocabili. Entrambi sono dotati di tre personaggi di supporto ciascuno e di contenuti della storia aggiuntivi.

Una modalità foto aggiornata: ora puoi posare fino a sei personaggi invece di tre per un servizio fotografico ancora più divertente! Diventa creativo con i nuovi angoli di ripresa estesi.

Ambientato in un mondo in cui corazzate personificate da tutto il mondo si sfidano , Azur Lane: Crosswave prende lo spirito del gioco mobile e utilizza l’Unreal Engine per dare vita ai suoi personaggi in un enorme mondo 3D, così i fan possono vederli come non li hanno mai visti prima. Il design dei personaggi in-game includerà anche una grafica 3D in stile anime cel-shading che rimane fedele all’arte originale. Azur Lane è uno sparatutto a scorrimento laterale creato da Shanghai Manjuu e Xiamen Yongshi, originariamente pubblicato nel 2017 per piattaforme iOS e Android. L’editore con sede a Shanghai, Yostar, ha pubblicato la versione giapponese e inglese del gioco per dispositivi mobili, rendendo popolare il gioco a più utenti mobili in tutto il mondo. Il gioco si svolge in un mondo in cui le corazzate personificate di tutto il mondo si cimentano in uno sparatutto a scorrimento laterale.