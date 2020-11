PS4: è arrivato l’ultimo aggiornamento della console

Nella giornata di oggi, PS4 ha ricevuto probabilmentel’ultimo aggiornamento al proprio firmware. La versione attuale al momento è quella 8.01, la quale si prospetta a risolvere alcune problematiche che attanagliavano la macchina da gioco. A conti fatti, siamo davanti ad una risoluzione piuttosto blanda, di soli 500 MB.

La motivazione è quasi sicuramente dovuta all’ingresso sul mercato di PlayStation 5, da domani disponibile anche in Italia, che ovviamente sarà il focus principale di Sony. Il changelog ufficiale non riporta modifiche specifiche, bensì vengono solamente menzionati fix generici per PS4. Tra questi, supponiamo possa esserci anche uno legato ad alcune difficoltà nel trasferimento dei dati alla next-gen.