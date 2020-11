Anthony Daniels non vuole smettere di interpretare C-3PO

L’attore Anthony Daniels ha interpretato la parte di C-3PO da quando Star Wars ha fatto il suo debutto nel panorama della cultura pop nel 1977. L’esperto di relazioni uomo / cyborg è stato un punto fermo del franchise da allora. E Anthony Daniels non ha intenzione di ritirarsi. Né adesso, né mai.

Anche se The Rise of Skywalker ha concluso la trilogia del sequel lo scorso anno, c’è ancora un sacco di materiale Star Wars in corso. Il LEGO Star Wars Christmas Special sta per arrivare su Disney +, che vedrà ancora una volta Anthony Daniels dare la voce all’iconico droide. Si prevede inoltre che Daniels riprenderà il ruolo nel videogioco LEGO Star Wars: The Skywalker Saga in arrivo il prossimo anno. Quando gli è stato chiesto di recente in un’intervista se aveva intenzione di ritirarsi dal ruolo di C-3PO, l’attore ha dichiarato:

“No, non andrò mai in pensione. Dovranno buttarmi fuori dalla porta … La vita non è finita, i film potrebbero passare in secondo piano per 3PO, per molto, molto tempo, io penso. Ma ci sono tutti i tipi di altri media, in particolare ora con i formati digitali, di cui sono così felice, grato e orgoglioso di far parte.”



Anche se è vero che la Disney sta prendendo una lunga pausa con il franchise sul grande schermo, ci sono un sacco di contenuti di Star Wars in arrivo. Pertanto, ci sono molte opportunità per Lucasfilm di utilizzare C-3PO. A parte The Mandalorian, che è nel mezzo della stagione 2 e si sta preparando per la stagione 3, molti altri spettacoli live-action sono in lavorazione per Disney +, come la serie di Obi-Wan Kenobi e il prequel di Rogue One. C’è anche lo spin-off di The Clone Wars, The Bad Batch.

Anthony Daniels è apparso in quasi tutti i film di Star Wars dal vivo come C-3PO in qualche modo. Lui e R2-D2 hanno fatto un breve cameo in Rogue One e sono stati presenti in ogni singola voce della Skywalker Saga. L’unico film live-action in cui Daniels non ha avuto un ruolo è stato Solo. A parte questo, l’attore ha anche prestato la sua voce agli spettacoli animati di The Clone Wars e Rebels. Probabilmente non ci sono altri artisti che possono dire di essere inseriti nel tessuto di Star Wars come Anthony Daniels.