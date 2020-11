Spike Lee dirigerà un musical sul Viagra

Secondo Deadline, mentre Spike Lee si prepara per una serie di nomination ai principali premi in arrivo per il suo dramma di Netflix Da 5 Bloods e il documentario della HBO David Byrne American Utopia, sta già guardando al futuro con il suo prossimo progetto co-scritto e diretto con Entertainment One: un musical cinematografico sul farmaco miracoloso per uomini della Pfizer, il Viagra.

Il film, che scriverà insieme a Kwame Kwei-Armah, sarà basato sull’articolo di David Kushner su Esquire “All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra” e sarà ispirato dai veri eventi della scoperta e del lancio di Pfizer del farmaco per la disfunzione erettile, compreso il suo intento iniziale nel trattamento del dolore toracico, correlato al cuore, fino a quando i ricercatori non hanno appreso delle sue altre qualità. Spike Lee ha dichiarato:

“Innanzitutto, ringrazio la signora Jacquelyn Shelton Lee. Ringrazio la mia defunta madre per, come direbbe lei, aver portato ‘il mio culo rinsecchito’ al cinema quando ero solo un ragazzino testa di rapa che cresceva nelle strade della Repubblica popolare di Brooklyn. Non volevo vedere gente banale cantare e ballare. Volevo invece giocare con i miei amici a Stoop Ball, Stick Ball, Punch Ball, Soft Ball, Basketball, 2 Hand Touch, Tackle Football, Coco Leevio, Johnny On Da Pony, Hot Peas And Butter, Crack Top, Down Da Sewer e, naturalmente, Booty Up. Tutti i grandi giochi di strada di New York City che potrebbero essere tristemente persi per sempre. Mio padre, Bill Lee, compositore bassista jazz / folk odiava il cinema e i film strani, perciò io che ero il più grande di 5 figli sono diventato l’appuntamento cinematografico di mamma. Era una vera cinefila. Grazie a Dio non ha ascoltato i miei continui reclami sui musical. Quindi, finalmente, entrando nel mio quarto decennio come regista, dirigerò UN MUSICAL in cui tutti ballano e cantano alla Spike Lee e non vedo l’ora. Anche mia mamma l’ha aspettato!!!”



Oltre a co-scrivere e dirigere il suo prossimo lavoro, Lee produrrà il musical ancora senza titolo tramite i suoi 40 Acres e uno striscione Mule Filmworks insieme a Matt Jackson tramite il suo banner di produzione Jackson Pictures, mentre Joanne Lee e David Kushner di quest’ultimo sono associati come produttori esecutivi .

Le canzoni e le musiche originali del film saranno scritte dall’acclamato team di autori di canzoni Mark “Stew” Stewart e Heidi Rodewald, il team creativo dietro il musical vincitore del Tony Passing Strange, di cui Lee ha diretto una performance nel 2008 e presentato in anteprima nel 2009.