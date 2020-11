Street Fighter 6: conferme della sua esistenza?

A causa di un attacco in cui sono state sottratte molte informazioni, negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie di fuga di notizie relative a Capcom, con informazioni relative alla finestra di lancio di Resident Evil Village, a Monster Hunter Rise e Stories 2 in programma per PC, e altro ancora. I leak che arrivano oggi riguardano invece Street Fighter 6.

Come condiviso da @pokeprotos su Twitter, secondo questa fuga di notizie, Street Fighter 6 dovrebbe uscire su PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One e PC. La natura cross-gen del gioco non è una sorpresa, anche se può sorprendere di più il fatto che, a differenza di Street Fighter 5, il sequel in arrivo non sarebbe un’esclusiva PlayStation (se questi rumor sono veri). Non sarebbe prevista però una versione Switch.

Ovviamente, come per ogni rumor, bisogna prendere il tutto con le pinze, almeno fino a quando non si avrà la conferma ufficiale su questi dettagli da parte di Capcom, il che potrebbe richiedere del tempo.

All’inizio di quest’anno, sono emerse notizie secondo cui Street Fighter 6 era stato originariamente pianificato per un rilascio nel 2021, ma è stato ritardato internamente a causa di problemi di sviluppo. Non molto tempo dopo, Yoshinori Ono, veterano di Capcom e produttore di Street Fighter di lunga data, lasciò la compagnia.