Disintegration: l’ultimo aggiornamento toglie il mulitplayer

Da qualche mese si sapeva che la modalità multiplayer di Disintegration sarebbe stata rimossa. Nonostante l’hype che si portava dietro, il titolo di Private Division e V1 Interactive non è riuscito a trovare il pubblico di cui aveva bisogno; ed ecco che quindi, con l’aggiornamento più recente (l’1.06), è stato confermato nelle note sulla patch la rimozione del multiplayer.

Il gioco è stato rilasciato solo nel giugno di quest’anno, dunque la vita multigiocatore del titolo è stata molto breve. Il gioco è comunque ancora completamente giocabile in single player ed è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.