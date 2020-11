Koch Media acquisisce Flying Wild Dog (Shadow Warrior)

Koch Media ha annunciato di aver acquistato per il 100% lo studio Flying Wild Dog, coloro che hanno creato la serie Shadow Warrior. Qui sotto potete leggere il comunicato:

Koch Media GmbH, consociata di Embracer Group AB, ha stipulato un accordo per acquisire il 100% di Flying Wild Hog con sede in Polonia, il rinomato sviluppatore polacco indipendente di giochi per PC e console, creatore del franchise Shadow Warrior. Questa acquisizione sottolinea le ambizioni di crescita di Koch Media come gruppo globale, leader nel settore gaming.

L’acquisizione include i tre studi con sede a Varsavia, Rzeszów e Cracovia, con oltre 260 persone, aggiungendo una solida piattaforma in un importante e crescente hub per lo sviluppo di giochi.

Aggiungendo più di undici anni di esperienza e conoscenza, Flying Wild Hog agirà come studio indipendente all’interno della famiglia Koch Media e della rete di studi. Entrambe le società non vedono l’ora di sfruttare le sinergie e le opportunità future nella strategia multi label di Koch Media, all’interno del gruppo Embracer e della sua vasta gamma di IP di proprietà. Flying Wild Hog sta attualmente lavorando a quattro progetti insieme ad altri publisher globali.

“Siamo assolutamente entusiasti che Flying Wild Hog si unirà a Koch Media e alla famiglia Embracer. Koch Media è un rinomato publisher che ha abbracciato la nostra visione che ha l’obiettivo di creare i giochi d’azione più eccitanti, frenetici e sopra le righe per i giocatori di tutto il mondo. Ciò che anima Flying Wild Hog è l’ambizione di sorprendere i fan con esperienze di gioco uniche della massima qualità. Unendo le forze con Embracer Group e Koch Media, saremo in grado di continuare a crescere e concentrarci sulla realizzazione di giochi ancora più ambiziosi. Ci siamo innamorati della visione di Embracer di costruire un’alleanza di studi diversi e di talento che mantengano la loro indipendenza e libertà creativa. È un’opportunità incredibilmente avvincente, motivo per cui siamo lieti di questa partnership e di ciò che ci riserva per il nostro futuro “. Ha dichiarato Michal Szustak, CEO di Flying Wild Hog Studios.

Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media, ha aggiunto: “Il fatto di essere membri della nostra rete di studi globali ci consente di garantire ulteriormente il nostro posizionamento in uno dei territori di gaming più vivaci e in crescita d’Europa e ci radica profondamente nella grande scena di sviluppo in Polonia. Dopo aver ampliato le attività di pubblicazione di Koch Media all’inizio di quest’anno entrando nel mercato asiatico e riposizionando la nostra compagnia di publishing americana, stabilire ulteriormente la nostra rete di studi aggiungendo questa vera potenza ci consentirà di far crescere il nostro portfolio di giochi, aumentare la capacità di sviluppo e utilizzare le sinergie all’interno del gruppo ancora meglio in futuro. “

“Siamo così entusiasti di vedere Flying Wild Hog entrare a far parte del porfolio di sviluppatori di giochi di fama mondiale di Embracer Group. Abbiamo sempre saputo che c’era un enorme potenziale in Flying Wild Hog e non potremmo essere più orgogliosi di aver fatto parte della loro crescita e del loro successo. Questa nuova partnership con Embracer li vedrà raggiungere livelli ancora più alti. ” Ha dichiarato Paul Wedgwood, fondatore e Managing Partner di Supernova Capital.

Flying Wild Hog è stata fondata da Michal Szustak insieme ad altri sviluppatori di CD Projekt Red e People can Fly a Varsavia, Polonia nel 2009. Nel 2016, FWH si è espansa aprendo un nuovo studio a Cracovia, seguito da un ulteriore studio a Rzeszów nel 2018. Il team oggi è composto da più di 260 dipendenti con una serie di competenze uniche e diversificate, originate dallo sviluppo di successi globali per altri importanti sviluppatori, nonché dai progetti di FWH. I giochi pubblicati da FWH hanno venduto insieme più di 9,5 milioni di unità dal lancio.

Il team di FWH a Cracovia è l’unico sviluppatore Game-as-a-Service affermato su console e PC in Polonia e apporta nuove capacità al gruppo Embracer che possono essere ulteriormente ridimensionate e sfruttate in altri progetti futuri. FWH sta attualmente lavorando ad un’entusiasmante gruppo di progetti, compreso lo sviluppo di quattro titoli per publisher come Jagex, Devolver Digital e Focus Home Interactive, che dovrebbero essere lanciati durante il 2021/22.

Sempre per quanto rigurarda Koch Media, ieri aveva annunciato l’accordo con Wild Forest Studios per Night is Coming