IO Interactive: domani annuncio di un nuovo progetto

IO Interactive ha annunciato che domani verrà svelato un nuovo progetto. Attualmente alle prese con Hitman 3, che sta sviluppando e autopubblicando, lo studio ha dunque in lavorazione anche un nuovo titolo, che sarà rivelato domani sul canale YouTube, quando qui in Italia saranno le 15:00. Non si sa se questo progetto si riferisce alla “nuova esperienza di gioco per console e PC” su cui sta lavorando con Warner Bros. Interactive Entertainment.

Non si sa altro di specifico, il tweet parla solo di un nuovo annuncio che potrebbe dunque sia essere legato alla serie Hitman, così come potrebbe essere un qualcosa di nuovo. L’unica cosa da fare è attendere domani, quando vi faremo sapere cosa sarà svelato.

Ricordiamo invece che Hitman 3 è previsto per il rilascio il 20 gennaio 2021 su Xbox One, PS4, Xbox Series X / S, PS5, PC e Google Stadia, con una versione per Nintendo Switch in lavorazione. I possessori dell’attuale generazione su PS4 e Xbox One potranno eseguire l’aggiornamento alle versioni di nuova generazione, gratuitamente.