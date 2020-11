Resident Evil Village: nuovo artwork di Chris

Il prossimo anno, probabilmente entro aprile 2021, se alcuni rumor si riveleranno esatti, uscirà Resident Evil Village, prossimo gioco della storica saga horror targata Capcom. L’ottavo titolo principale della serie tornerà ancora una volta con la prospettiva in prima persona e seguirà Ethan in un villaggio misterioso e pericoloso. Ci sarà anche Chris Redfield personaggio storico della serie, in quello che sembra essere un ruolo più sinistro. Ed è infatti statp pubblicato un nuovo artwork “bestiale”.

L’immagine arriva dall’app Steam; è molto piccola, ma l’utente Twitter Dusk Golem è riuscito a ingrandirla a una dimensione più visibile (e la potete vedere in fondo alla notizia). Non è molto diversa dall’immagine che avete visto come cover di questa news, ma sostanzialmente “fonde” Chris con una delle creature simili a lupi mannari che si sono visti nei vari filmati mostrati. Potrebbe suggerire che Chris sia stato infettato in qualche modo, forse spiegando le sue azioni più “malvagie”. Ovviamente, potrebbe essere solo un bel artwork che non ha molto a che vedere con il gioco in se. Vedremo quale sarà il suo ruolo in questo nuovo capitolo.

Resident Evil Village uscirà nel 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Sembra possibile anche una versione per PS4 e Xbox One, ma nessuna delle due è stata ancora confermata.