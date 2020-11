Assassin’s Creed Valhalla è il titolo con il miglior lancio della serie

Assassin’s Creed Valhalla è da poco negli store sia fisici che digitali fino ad ora non ha deluso le aspettative dei più, a quanto pare. Difatti, Ubisoft ha appena fatto sapere che è il gioco della serie che più ha venduto nella sua prima settimana.

Inoltre, il titolo dedicato agli Assassini, è in cima alla classifica dei titoli Ubisoft per le vendite su PC, segnando un record per lo Ubisoft Store. Qui troverete la nostra recensione.

Siamo davvero felici dell’entusiasta risposta da parte dei giocatori e vogliamo ringraziare i fan per il loro incredibile supporto. Portare a termine questo gioco durante una pandemia globale è stata davvero una prova ardua per il team ed è fantastico vedere che i giocatori stiano divertendosi così tanto con il titolo.

Il lancio è solo l’inizio e abbiamo tanti contenuti post lancio per far sì che i giocatori continuino ad essere immersi nel loro epico viaggio nel mondo vichingo.

Infine, il publisher francese ha anche rilasciato alcuni dati statistici delle iniziali imprese dei giocatori all’interno del mondo di Assassin’s Creed Valhalla. Il titolo è disponibile ora su Xbox Series X, S, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e PC tramite Uplay e Epic Games Store.