Shadow Man Remastered: nuove immagini da Night Dive Studios

Night Dive Studios, studio di sviluppo perennemente impegnato nelle remastered di cult appartenenti al mondo videoludico, è attualmente al lavoro sul Shadow Man Remastered(tra le tante altre attualmente in creazione). Proprio in queste ore, il team ha rilasciato nuove immagini di comparazione tra l’originale e la versione rimasterizzata.

Il gioco in questione, è un cult di fine anni ’90, rilasciato ai tempi per Nintendo 64, PlayStation e PC, per poi arrivare infine su Dreamcast. Michael LeRoi, il protagonista, è un guerriero voodoo che deve difendere il nostro mondo da quello dei morti.

Qui sotto troverete le immagini che Night Dive Studios ha diffuso, ricordandovi che Shadow Man Remastered è atteso per il 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L’originale, inoltre, è attualmente disponibile su Steam e GOG per PC.