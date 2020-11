Team Alliance collabora con Socios.com per il Fan Token

L’organizzazione svedese di Esport Team Alliance ha annunciato mercoledì l’intenzione di lanciare un $ ALL Fan Token sull’app di voto e premi dei fan Socios.com in collaborazione con la valuta digitale basata su blockchain Chillz .

La fornitura massima di $ ALL Fan Token sarà di 5 milioni, secondo Alliance, con un numero limitato da rendere disponibile a un prezzo fisso di $ 1 USD in una vendita lampo iniziale che avrà luogo in una data che verrà annunciata.

Il $ ALL Fan Token promette vantaggi ai proprietari come il voto nei sondaggi dell’Alleanza, l’accesso alla chat di Socios e futuri premi VIP e promozioni esclusive di club e sponsor.

Socios ha anche partnership in essere con organizzazioni di Esport OG , Team Heretics e Natus Vincere ; l’UFC e il PFL; e una serie di club di calcio europei tra cui FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, AS Roma, Novara e molti altri.

Come parte del lancio del nuovo token, Alliance commissionerà il suo primo sondaggio attraverso l’app chiedendo ai fan per quale gioco l’organizzazione dovrebbe formare una squadra per il prossimo. Alleanza attualmente schierare squadre in Dota 2 , Apex Legends , Super Smash Bros . , Fortnite e TrackMania .