Marvel’s Spider-Man: vendute più di 20 milioni di copie su PS4

Nonostante l’uscita di PlayStation 5, non bisogna certo dimenticarsi della sua precedente generazione. Marvel’s Spider-Man infatti, ha nelle ultime ore totalizzato più di 20 milioni di copie vendute su PlayStation 4, piazzandosi come una delle esclusive più vendute sulla piattaforma e, sicuramente, della generazione.

La news, tuttavia, non arriva direttamente da Sony, bensì dal profilo LinkedIn di David Bull, il global marketing lead di Sony. C’è da dire infatti che, proprio quel portale, è stato parecchio usato dal colosso nipponico per condividere informazioni sulle vendite dei propri prodotti.

Il numero di Marvel’s Spider-Man, comunque, è destinato a salire visto che sicuramente continuerà ad essere acquistato e, in più, è disponibile anche sulla next-gen di Sony, dove molti fan che non lo hanno giocato su PS4, ritroveranno magari l’opportunità per farlo su PS5 con la Ultimate Edition di Marvel’s Spider-Man Miles Morales.