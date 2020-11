I 5MEN si sciolgono dopo 3 mesi

La notizia che il team si scioglie, arriva da un post di EPICENTER , che in questo momento ospita il torneo EPIC League. 5MEN, che stavano partecipando alla Division Two, riceveranno sconfitte per ogni partita dopo il ritiro dall’evento.

L’ex capitano della squadra MISERY, che ha confermato in un post personale che i giocatori hanno “preso strade separate”, ha detto che sta ancora cercando di competere e inizierà temporaneamente lo streaming.

The 5MEN has gone their seperate ways. Thanks to all the people who supported us through our run. I am not going anywhere though, still looking to compete and i will start streaming a bit the coming months. 🙂

— Rasmus Filipsen (@MiSeRyDOTA) November 18, 2020