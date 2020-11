Star Wars Squadrons: ecco i dettagli dei nuovi update

Star Wars Squadrons è stato un enorme successo per Electronic Arts e soprattutto per lo sviluppatore, Motive Studios. Il titolo ha guadagnato recensioni molto positive (qui la nostra) e ha appassionato i videogiocatori, portando EA, nonostante i piani iniziali fossero ben diversi, a pensare a un supporto post lancio. Ora, dopo aver avuto i primi aggiornamenti nel mese di ottobre (in occasione dell’uscita della seconda stagione di The Mandalorian), il nuovo capitolo videoludico dedicato alla saga di George Lucas aspetta due nuovi update gratuiti,il primodei quali arriverà il 25 novembre, e il secondo in una data non meglio specificata di dicembre.

Oggi Electronic Arts e Motive Studios hanno voluto rivelare ai fan che cosa è pervisto per loro in questo nuovi aggiornamenti, e sembra proprio che ci sia da reggersi forte. Infatti l’update del 25 novembre prevede una nuova mappa per le modalità multiplayer: Fostar Haven, uno degli scenari più amati della modalità storia diventerà disponibile anche nelle Fleet Battle e in Dogfight. Arriveranno anche quattro nuovi componenti:

il Boost Extension Kit, dedicato a Combattenti e Bombardieri. Si tratterà di un componente che darà la massima spinta al vostro starfighter.

gli Ion Rockets, dedicati invece a Intercettori e Combattenti. Si tratta di missili che viaggiano a una velocità inferiore rispetto a quelli standard, ma particolarmente efficaci contro gli scudi di altre navi.

i Prototype Piercing Torpedoes, ancora una volta pensati per Combattenti e Bombardieri. Sono navi meno potenti rispetto alle stesse della loro classe, ma hanno anche l’abilità di bypassare gli scudi delle principali navi avversarie, permettendovi di attaccare i loro sottosistemi ben prima che gli scudi stessi vengano abbassati.

la Anti-Material Rocket Turret, una torretta dedicata a U-wing e TIE reaper, che sarà utilissima per attaccare le navi più lente.

L’aggiornamento di dicembre sarà invece un gradito regalo di Natale per tutti gli amanti del gioco,perché porterà due nuovi starfighters, uno, il Blade Wing, per la Nuova Repubblica, l’altro, il Defender, per l’Impero Galattico. Inoltre, e forse è questa la notizia più entusiasmante, verranno aggiunti i Custom Matches! Insomma, un bel po’ di novità in arrivo per Star Wars Squadrons!

Il titolo, ve lo ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Siete pronti a vincere queste guerre stellari?