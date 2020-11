Ubisoft Singapore: rimosso dal ruolo Hugues Ricour

Non c’è davvero pace in casa Ubisoft. Dopo la notizia, rivelatasi poi (fortunatamente) soltanto una farsa, del fantomatico attentato alla sede di Montreal, arriva ora l’annuncio che Hugues Ricour, managing director di Ubisoft Singapore è stato rimosso dal suo ruolo. La notizia è stata lanciata da Kotaku, che ha contattato la chief studios operating officer dell’azienda, Virginia Haas, per verificare, ricevendo una e-mail di risposta che confermava i primi rumors:

“I risultati del controllo sulla leadership condotto nelle ultime settimane dai nostri partner esterni gli ha reso impossibile continuare nella sua attuale posizione”

La notizia non è del tutto sorprendente: il nome di Ricour era venuto fuori nell’ultima serie di accuse di abusi sul luogo di lavoro (riportate da Gamasutra) che stanno scuotendo il gigante francese del videogioco durante questo 2020. Sono serissime le accuse che hanno investito Ubisoft Singapore, e in particolare Ricour, accusato da “molte fonti di abuso sessuale” e di “bullismo, commenti umilianti e azioni ritorsive contro chi riteneva gli avesse tenuto testa”.

Nella sua e-mail la Haas ha garantito che Matthew Thorpe e Debbie Lee, rispettivamente direttore delle operazioni e responsabile delle risorse umane dello studio, “garantiranno una serena transizione durante il periodo di interim”. Tuttavia la carriera di Ricour nel gigante del videogioco non è ancora finita. Un portavoce di Ubisoft è infatti intervenuto sulla questione dichiarando:

“Possiamo confermare che Hugues Ricour ha rassegnato le sue dimissioni da direttore e sta anche lasciando la sede di Singapore, ma rimarrà un dipendente di Ubisoft”

Ricour non è il primo manager dell’azienda che lascia la sua posizione in seguito ad accuse di abusi, aggiungendosi a nomi come Serge Hascoet e Ashraf Ismail.