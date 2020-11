Jump Festa: emerge in rete il programma!

Come molte altre convention in tutto il mondo, anche il Jump Festa, l’evento annuale che Shueisha dedica a tutti i suoi fan, regalando anticipazioni su tutti i manga e gli anime di Weekly Shonen Jump, sarà in formato digitale a causa dalle restrizioni imposte dalla pandemia, ma questo non significa che ci saranno meno novità da esplorare anzi, tutt’altro!

Ora finalmente il programma completo dell’evento, che avrà luogo a dicembre, ed è chiaro che i fan si dovranno preparare a qualche enorme rivelazione! Con nomi come Dragonball Super, One Piece, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen in ballo infatti, il Jump Festa di quest’anno sarà un evento da non perdere.

Anche se il programma è stato rivelato comunque, non è stato reso noto quali saranno le anticipazioni di ogni panel, e quindi i fan possono ancora sognare. Anche se è stato confermato un evento spettacolare nel panel di One Piece, l’attenzione si concentrerà soprattutto sullo spazio dedicato a Dragonball Super, che sicuramente annuncerà qualcosa sul nuovo arco narrativo del manga,ma che potrebbe anche stupire tutti con un’imprevista nuova stagione anime, e su My Hero Academia, con i lavori della quinta stagione che sono ormai arrivati a buon punto.

Nuove notizie arriveranno sicuramente anche da Dr. STONE e da Black Clover, mentre i fan continuano a tenere le dita incrociate sperando nell’annuncio dell’adattamento anime di una delle serie shonen più popolari del momento, Chainsaw Man. Insomma, tutto è pronto per un evento senza precedenti. E voi? Siete pronti a scoprire cosa ci riserva il Jump Festa?