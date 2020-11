L’attacco dei giganti: problemi con la quarta stagione?

La quarta stagione de L’attacco dei giganti, probabilmente l’evento più atteso nell’intero panorama anime del 2020, uscirà tra meno di un mese, ma alcune voci che serpeggiano in rete stanno cominciando a preoccupare seriamente i fan della serie tratta dall’iconico manga di Hajime Isayama.

Che lo staff dello studio d’animazione MAPPA possa essere sotto stress in questo periodo è una cosa più che comprensibile: con l’attuale successo di Jujutsu Kaisen e una premiere imminente di questa importanza nessuno si immaginerebbe mai di biasimare un po’ di tensione. Ma un post condiviso su 4Chan (una enorme bacheca online dove chiunque può postare contenuti, senza la necessità di iscriversi) sembrerebbe suggerire che dietro alla Final Season possano esserci problemi più grossi.

Per la verità i fan non avrebbero preso in considerazione la questione se non fosse stato per due utenti Twitter, @Spytrue e @AnimeAjay, due noti insider, conosciuti dalla community dei fan, che hanno detto di aver avuto contatti con il team di sviluppo di MAPPA e di aver scoperto che la situazione dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti è praticamente disperata.

“Per quelli che me lo stanno chiedendo, non hanno nessun episodio finito al 100%, fino alla scorsa settimana lo staff non sapeva nemmeno che avrebbero iniziato a dicembre, gli animatori stanno trovando difficoltà con i nuovi design che sono incredibilmente difficili, e i supervisori non sono bravi abbastanza da correggerli”

Insomma, stando a queste voci, che arriverebbero dall’interno, MAPPA non sarebbe stata pronta all’incredibile carico di lavoro che una serie come L’attacco dei giganti comporta, quando ha accettato di produrre l’ultima stagione, sostituendo così Wit Studio.

Bisogna ricordare che, proprio nel momento in cui si stava cercando un nuovo studio d’animazione per lavorare sulla quarta stagione, in molti hanno rifiutato prima che MAPPA si prendesse l’incarico. Le difficoltà dello studio però sarebbero evidenti, e sottolineate dal fatto che solo di recente MAPPA ha pubblicato un nuovo (breve in realtà) trailer della quarta stagione, dopo mesi di silenzio. Insomma, notizie preoccupanti che non faranno felici i tantissimi fan dell’anime.

Non possiamo far altro che aspettare e sperare che queste voci finiscano per rivelarsi false! Per ogni aggiornamento continuate a seguirci!