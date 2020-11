Mobile Suit Gundam: nuovo anime nel 2021!

Come tante altre opere dell’animazione nipponica, anche il franchise di Mobile Suit Gundam ha conosciuto forti rallentamenti per via della pandemia di coronavirus, che ha ritardato l’uscita del prossimo film e parzialmente rovinato l’esordio del primo Gundam funzionante che è stato costruito al porto di Yokohama (che aprirà i battenti il 19 dicembre). Ma il famoso anime mecha non si è voluto fermare e ha annunciato l’arrivo, nel 2021, di una nuova serie animata!

Ambientata nello stesso mondo di Gundam Heroes, anime nel quale i famosi robot operavano senza pilota, e intitolata SD Gundam World, la nuova serie conta di essere tra le più “strane” nella lunga storia del franchise. La serie immaginerà infatti che i robot abbiano dei sentimenti umani, e avrà uno stile molto più cartoonesco.

Uno stile sul quale l’account Twitter si è soffertmato nel dare l’annuncio del proprio arrivo nel 2021, e condividendo una sinossi ufficiale dell’opera:

“L’equilibrio tra i mondi viene mantenuto dagli eroi. Un giorno,un meteorite bollente cade su uno di questi mondi, chiamato Neo World. Un giovane senza memoria di nome Wukong Impulse Gundam appare nel punto dove si è schiantato. Il caos che inizia da questo incidente si espande su altri mondi, uno dopo l’altro. Nello stesso momento Zhuge Lang freedom Gundam apprende, attraverso l’astrologia, di un disastro imminente. Lui e il suo amico Liu Bei Unicorn Gundam decidono di fare qualcosa per salvare il mondo da questa crisi e si mettono in viaggio con Wukong.Cosa penseràWukong Impulse Gundam quando incontreràgli eroi di ogni mondo? Questo ragazzo porterà con sé la pace o la catastrofe? Ora inizia una nuova storia di eroi!”

Insomma, premesse interessantissime per una serie che, già lo sappiamo, sarà un successo, proprio come tutte le altre del franchise. E voi, cosa ne pensate? Siete pronti al ritorno dei mecha da battaglia più amati della storia dell’animazione nipponica?