Boruto Naruto Next Generations: nuova opening in arrivo

L’arco narrativo di Kara Actuation volge verso la sua fine: con Victor e Deepa ormai messi all’angolo, i membri del nuovo Team 7 sembrano essere pronti a dargli il colpo di grazia e a vincere la sfida. Questo significa che l’anime di Boruto Naruto Next Generations si sta avviando al suo prossimo arco narrativo. E questo significa anche che avrà una nuova opening.

E non solo. Il tamtam del social media ha rivelato che questa opening dovrebbe già essere pronta e che anzi la produzione sia pronta a rilsciarla. Se l’informazione sarà confermata (e potrebbe mancare molto poco), allora scopriremo a breve quella che è già la ottava opening dell’anime.

Si sa già che a interpretare la canzone sarà la popolare band giapponese Ikimonogakari, che ha già lavorato in un’occasione per un anime di Masashi Kishimoto: si trattava di Naruto Shippuden e in quel caso la band interpretò la terza opening, Blue Bird.

Anche se sulla nuova opening si sa poco e niente, i fan sono sicuri della direzione in cui l’anime sta andando a parare, e non vedono l’ora di scoprire se i loro sospetti sono fondati. Con la fine dell’arco di Kara infatti, la serie si sta avvicinando a grandi passi all’arco narrativo di Ao, che, almeno nel manga (recentemente passato alle cure del solo Kishimoto), dava moltissime informazioni sull’organizzazione Kara e su Kawaki, il misterioso giovane che, nella scena iniziale dell’opera, affrontava Boruto nel desolante scenario di un Villaggio della Foglia raso al suolo.

Insomma prepariamoci a scoprire cosa Ikimonogakari e soprattutto Boruto Naruto Next Generations abbiano in serbo per noi. L’attesa non è poi così lunga.