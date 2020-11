Fall Guys Ultimate Knockout: arriva una modalità a tempo limitato

Fall Guys Ultimate Knockout proporrà per pochissimi giorni una modalità a tempo limitato, chiamata Star Show. Si tratta di un format che sicuramente verrà riproposto in futuro: in questo caso lo Youtuber Ryan “Northernlion” ha presentato la sua playlist di livelli giocabili in questa modalità.

Si tratta di un elenco che racchiude alcuni livelli specifici, che saranno giocabili quando gli utenti entreranno nel matchmaking di Star Show. Tra i livelli proposti, troviamo un unico livello finale, ovvero Hexagone:

Vi piacciono i livelli proposti? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi ricordiamo che di recente Fall Guys Ultimate Knockout ha incontrato Untitled Goose Game.

we have a new mode.

our first Star Show, curated by @NorthernlionLP.

it has:

• Whirligig

• Knight Fever

• Slime Climb

• Fall Ball

• Wall Guys

• Hoopsie Legends

• Hexagone

and will be available to play for four days.

[SAY SOMETHING FUNNY HERE] something funny pic.twitter.com/ROSXkx3bbK

— Fall Guys | Oliver gone 🚫🌶️ | (@FallGuysGame) November 17, 2020