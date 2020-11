Among Us: annunciata una nuova mappa

Il fenomeno Among Us, disponibile su PC e dispositivi mobili, riceverà presto una nuova mappa, permettendo ai giocatori di avere una nuova location dove portare a compimento i propri obiettivi oppure sabotare gli altri utenti. Al momento è stata mostrata soltanto la prima immagine della mappa in questione (presente nel tweet in calce alla notizia).

Ma quando verrà mostrata la nuova navicella spaziale? Bisognerà attendere fino ai The Game Awards 2020 (dunque fino al 10 dicembre) per poter dare uno sguardo definitivo alla mappa tramite un filmato World Premiere. Vi ricordiamo che Among Us ha ricevuto anche alcune candidature e concorre in alcune categorie proprio nei The Game Awards di quest’anno, nonostante non si tratti di un gioco pubblicato durante l’anno corrente.