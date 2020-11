Nippon Ichi Software ha condiviso il trailer di debutto, le informazioni e gli screenshot per il nuovo void tRrLM (); ++ ver; // Void Terrarium Plus per PlayStation 5, così come il contenuto scaricabile in uscita per l’originale void tRrLM (); // Void Terrarium per PlayStation 4 e Switch. Di seguito una panoramica sul nuovo titolo della Nippon Ichi:

Titolo: void tRrLM (); ++ ver; // Void Terrarium Plus

void tRrLM (); ++ ver; // Void Terrarium Plus Genere: Dungeon RPG

Dungeon RPG Piattaforma: PlayStation 5

PlayStation 5 Pianificazione e Character Design: Masayuki Furuya

Masayuki Furuya Data di rilascio: 18 febbraio 2021 (Giappone)

18 febbraio 2021 (Giappone) Giocatori: uno

uno Prezzo: 7.678 yen

7.678 yen CERO: B

B Sito ufficiale nippon1.jp

void tRrLM (); // Contenuto scaricabile di Void Terrarium

Piattaforme: PlayStation 4, Switch

PlayStation 4, Switch Data di rilascio: 18 febbraio 2021 (Giappone)

18 febbraio 2021 (Giappone) Prezzo: 1.100 yen

Nippon Ichi Software lancerà void tRrLM (); ++ ver; // Void Terrarium Plus per PlayStation 5 il 18 febbraio 2021 in Giappone insieme a contenuti scaricabili per void tRrLM (); // Void Terrarium per PlayStation 4 e Switch. Lanciato il 23 gennaio 2020 in Giappone, void tRrLM (); // Void Terrarium è un Dungeon RPG ambientato in un mondo inquinato con una ragazza di nome Toriko, l’ultima persona rimasta, e un robot di manutenzione. Il contenuto scaricabile aggiunge abiti per Toriko, così come nuove malattie e azioni. La versione PlayStation 5 include i contenuti scaricabili per PlayStation 4 e Switch.